Toromania | non si può annullare un gol così

(Di domenica 13 febbraio 2022) Non si puòun gol come quello di Belotti. Lo diciamo subito, senza troppi giri di parole, il 2-2 del Torino contro il Venezia...

Ma qual è il vero Milinkovic - Savic? Probabilmenteè quello visto nelle ultime partite ma neppure quello che è sembrato essere nella prima parte di stagione. E' un portiere fisicamente dotato, ...L'intenzione di Vagnatiera certo quella di illudere i tifosi, quella frase può essere allora letta come un chiaro segnale che qualche possibilità che il Gallo a fine stagione decida di rimanere ...Non si può annullare un gol come quello di Belotti. Lo diciamo subito, senza troppi giri di parole, il 2-2 del Torino contro il Venezia sarebbe dovuto essere convalidato perché il Gallo, nel momento ...Sport - Non siamo abituati a vedersi muovere a gennaio certi giocatori, con le società che solitamente tendono a tenerli almeno fino all'estate quando possono sperare di far partire qualche asta. Il ...