Svizzera: il referendum popolare boccia gli aiuti pubblici a giornali, radio, tv e siti privati (Di domenica 13 febbraio 2022) Gli svizzeri hanno detto No al finanziamento pubblico per i mezzi di informazione, oltre che allo stop alla sperimentazione animale e all’abolizione della tassa di emissione. Tra i quattro referendum a cui gli elettori svizzeri sono stati chiamati al voto oggi 13 febbraio, passa invece il bando per la pubblicità sul tabacco, voto da cui esce sconfitto il governo elvetico, che aveva sostenuto il mantenimento degli spot per le sigarette assieme Philip Morris e buona parte dei principali produttori del settore che avevano finanziato il comitato del No. Il referendum sugli aiuti per i media si preannunciava incerto fino all’ultimo, visto che gli ultimi sondaggi descrivevano l’elettorato spaccato tra favorevoli e contrari. In ballo c’era un pacchetto da 150 milioni di franchi, circa 142 milioni di euro da cui ... Leggi su open.online (Di domenica 13 febbraio 2022) Gli svizzeri hanno detto No al finanziamento pubblico per i mezzi di informazione, oltre che allo stop alla sperimentazione animale e all’abolizione della tassa di emissione. Tra i quattroa cui gli elettori svizzeri sono stati chiamati al voto oggi 13 febbraio, passa invece il bando per latà sul tabacco, voto da cui esce sconfitto il governo elvetico, che aveva sostenuto il mantenimento degli spot per le sigarette assieme Philip Morris e buona parte dei principali produttori del settore che avevano finanziato il comitato del No. Ilsugliper i media si preannunciava incerto fino all’ultimo, visto che gli ultimi sondaggi descrivevano l’elettorato spaccato tra favorevoli e contrari. In ballo c’era un pacchetto da 150 milioni di franchi, circa 142 milioni di euro da cui ...

