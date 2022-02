Super rissa tra gruppi di passeggeri in aereo | volano calci e pugni | è caos

Advertising

Man115tn1 : @chilhavistorai3 @PollicinoAndrea @TgrRaiToscana Ricordiamo che il ceceno super athlete è stato protagonista di 1… - matteo_milan91 : fate le storielle sui calciatori che si picchiano palese che reagiscono così solo perchè sono super protetti tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Super rissa

Today.it

... dove era in corso la festa successiva allo spettacolo di Bieber pre -Bowl al Pacific Design ...Gunna erano in piedi all'angolo di una strada a parlare quando poco distante è scoppiata una. ...Dopo l'esibizione di Bieber nelBowl Weekend al Pacific Design Center di West Hollywood, ... Verso le 2:45 di sabato 12 febbraio è scoppiata unasul marciapiede fuori dall'hotspot; in un ...Il cantante si era esibito in uno spettacolo pre-Super Bowl al Pacific Design Center prima della ... all'angolo di una strada a parlare quando poco distante è scoppiata una rissa. Due feriti sono ...Stavolta una rissa fra cinque italiani ... uno è rimasto ferito all’occhio. Nottata di super lavoro anche per la polizia Locale. Gli agenti si sono prima concentrati sugli esercizi di vicinato ...