Siviglia, ufficiale il rinnovo di contratto con Acuna (Di domenica 13 febbraio 2022) Il Siviglia comunica il rinnovo di contratto con Acuna: accordo fino al 2025 per il giocatore con il club spagnolo rinnovo di contratto in casa Siviglia. L’esterno Acuna ha trovato l’accordo con il club per il prolungamento e oggi la società ha comunicato la decisione con una nota ufficiale. ?? @AcunaMarcos17 renueva su contrato como sevillista hasta 2?0?2?5?. ??#WeareSevilla #NuncaTeRindas— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 13, 2022 contratto fino al 2025 per il giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022) Ilcomunica ildicon: accordo fino al 2025 per il giocatore con il club spagnolodiin casa. L’esternoha trovato l’accordo con il club per il prolungamento e oggi la società ha comunicato la decisione con una nota. ?? @Marcos17 renueva su contrato como sevillista hasta 2?0?2?5?. ??#WeareSevilla #NuncaTeRindas— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 13, 2022fino al 2025 per il giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Fabian: 'Napoli scelta giusta per la mia carriera, il Maradona è da pelle d'oca' Napoli è nel Sud, come Siviglia, due città molto simili in cui la gente trasmette calore, vicinanza,... "La Roma ha contattato altri allenatorni, non è contenta di Mourinho"

Curiosità e statistiche di Parma-Pordenone Tra le statistiche dell'agenzia OPTA, riportate anche dal sito ufficiale del Parma ... in un singolo campionato per la prima volta dal 2016/17 (sette sigilli con il Siviglia). Karlo Butic ha preso ...

