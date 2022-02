Serena Bortone lascia tutti di stucco | l’uscita in gran segreto con LUI Un sabato sera indimenticabile

Advertising

pieromarciano : @eleonor92369780, Le sue affermazioni invece su cosa si basano? Sulle notizie di Myrta Merlino, oppure di Serena Bo… - regole_senza : @caterinabalivo Caterina mi piaci molto come conduttrice... Vali 1000 Serena Bortone... Capisco che i soldi faccian… - iemme_iemme : Cavalluccio è una donna, non magrissima. Direi Serena Bortone! #IlCantanteMascherato - iPhaele : Serena Bortone? #IlCantanteMascherato - Lellasilvi : @IlCantanteRai1 @memo_remigi_ Serena Bortone -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Bortone

... ma in realtà sono monogama dagli Anni Novanta oramai" aveva ironizzato la Rettore durante una intervista concessa a. Ditonellapiaga "Nessuna lite con Donatella Rettore"/ "Confronti ..., scuse a Michele Bravi/ "Domanda incidente? Mi spiace se l'ho ferito?" Il giovane cantautore può contare anche su uno scudo, che è " la musica abbracciata " alla sua " anima a cuore ...La canzone è fatta da Battisti per una donna e lui era un uomo e la declinava al maschile». Michele Bravi, le scuse di Serena Bortone per la domanda sull'incidente: «Non lo faccio mai...» Il cantante ...Di origini belghe, è morto rendendo l’attrice vedova: il tragico avvenimento sarebbe accaduto una decina di anni fa, secondo quanto raccontato dall’attrice ospite di Serena Bortone: “Una decina di ...