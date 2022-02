Advertising

zazoomblog : Salvini negativo così festeggia la fine della quarantena di 10 giorni – Il video - #Salvini #negativo #festeggia… - tempoweb : Il giorno della liberazione per #Salvini: gioia irrefrenabile per il tampone negativo - VIDEO #covid19 #lega #video… - SkyTG24 : Covid, Matteo Salvini mostra esito del tampone: 'È negativo' - HuffPostItalia : Salvini sulle note di Jovanotti: 'Penso positivo? No, finalmente sono negativo' - UnioneSarda : #Politica Matteo Salvini torna negativo al test #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini negativo

E intanto,oggi saprà se torna ad essere libero di circolare: sono scaduti i dieci giorni ... Anche di umore: i tamponi fai da te gli avrebbero già dato responso... l'altro pezzo, che fa perno proprio sue Conte, lo blinda a Palazzo Chigi. Alla fine ... una "lezione" che il premier ricava dalla partita del Quirinale, in cui ha giocato un ruolo...Now Matteo Salvini has been negativized and has announced it himself ... Jovanotti's song "I think positively", to which the leader of the League replies with: "No, negative".Ora Matteo Salvini si è negativizzato e lo ha annunciato lui stesso ... la canzone di Jovanotti “Io penso positivo”, alla quale il leader del Lega replica con: “No, negativo”.