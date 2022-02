Oltre le etichette: Alberto Malesani, l’allenatore “ultras” (Di domenica 13 febbraio 2022) Roma, 13 feb – Dicono che l’abito non faccia il monaco o, come insegna Plutarco, la barba il filosofo. Ma spesso il popolo delle grandi contrapposizioni – quello italiano, ça va sans dire – incolla frettolosamente delle etichette difficilmente eliminabili. Soprattutto quando si parla di calcio. Ce lo dimostra in particolar modo la vulcanica parabola pallonara di Alberto Malesani. Veronese doc, a differenza di tanti (ex) colleghi, non vanta in gioventù un curriculum da giocatore. Lavora infatti per la Canon, che sovente lo impegna all’estero. Particolarmente formative – anche in ambito pedatorio – sono le trasferte di lavoro ad Amsterdam dove osserva a 360 gradi il modello Ajax. Il 1987 è l’anno del “grande” salto: il Chievo lo scova tra i dilettanti facendolo inizialmente dividere tra campo e scrivania. Tecnico della primavera, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 13 febbraio 2022) Roma, 13 feb – Dicono che l’abito non faccia il monaco o, come insegna Plutarco, la barba il filosofo. Ma spesso il popolo delle grandi contrapposizioni – quello italiano, ça va sans dire – incolla frettolosamente delledifficilmente eliminabili. Soprattutto quando si parla di calcio. Ce lo dimostra in particolar modo la vulcanica parabola pallonara di. Veronese doc, a differenza di tanti (ex) colleghi, non vanta in gioventù un curriculum da giocatore. Lavora infatti per la Canon, che sovente lo impegna all’estero. Particolarmente formative – anche in ambito pedatorio – sono le trasferte di lavoro ad Amsterdam dove osserva a 360 gradi il modello Ajax. Il 1987 è l’anno del “grande” salto: il Chievo lo scova tra i dilettanti facendolo inizialmente dividere tra campo e scrivania. Tecnico della primavera, ...

Advertising

IlPrimatoN : In una dimensione – quella calcistica – fin troppo devota all’imprigionante ruolo dell’immagine, l'estroverso allen… - Claudio03921400 : @rtl1025 Le solite etichette, il vostro cervello non riesce ad andare oltre… - _kuball_ : @CCKKI @mdiparbleu Togli pure il forse. Da oltre un secolo, tolte le etichette. - Terreuniche : I&f RotoWeb Illustrato febbraio 2022 'BUYWINE 2022' Venerdì 11 febbraio 2022, alla Fortezza da Basso di Firenze, è… - viganolucia1 : @galatacla @Marco_europa @santegidionews non basta pregare che altri arrivino forzatamente spinti da Dio o dal suo… -