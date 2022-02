Niente allenamento per il Napoli: quando è prevista la ripresa (Di domenica 13 febbraio 2022) Il pareggio di ieri tra Napoli e Inter e la vittoria del Milan di oggi hanno stravolto il vertice della classifica di Serie A: i rossoneri sono attualmente primi con 55 punti, mentre Inter (una gara da recuperare) e Napoli inseguono con 54 e 53 punti. Gli azzurri, però, in settimana dovranno affrontare un’altra sfida molto importante. FOTO: SSC Napoli Giovedì, alle ore 18:45, il Napoli sarà ospite del Barcellona al Camp Nou per la gara dei palyoff di Europa League. Gli azzurri avranno pochi giorni di tempo per preparare una sfida molto delicata per il prosieguo della stagione. Mister Spalletti, dopo la partita di ieri contro l’Inter, ha concesso un giorno di riposo ai suoi ragazzi: oggi, non c’è stata la seduta di allenamento. La squadra si ritroverà domani a Castel Volturno per la ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 13 febbraio 2022) Il pareggio di ieri trae Inter e la vittoria del Milan di oggi hanno stravolto il vertice della classifica di Serie A: i rossoneri sono attualmente primi con 55 punti, mentre Inter (una gara da recuperare) einseguono con 54 e 53 punti. Gli azzurri, però, in settimana dovranno affrontare un’altra sfida molto importante. FOTO: SSCGiovedì, alle ore 18:45, ilsarà ospite del Barcellona al Camp Nou per la gara dei palyoff di Europa League. Gli azzurri avranno pochi giorni di tempo per preparare una sfida molto delicata per il prosieguo della stagione. Mister Spalletti, dopo la partita di ieri contro l’Inter, ha concesso un giorno di riposo ai suoi ragazzi: oggi, non c’è stata la seduta di. La squadra si ritroverà domani a Castel Volturno per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Niente allenamento Castel Volturno, oggi niente allenamento: ecco quand'è fissata la ripresa degli allenamenti Dopo la gara contro l'Inter, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona in programma giovedì alle ore 18.45 ...

Pechino 2022, niente combinata per Vlhova: le sue Olimpiadi finiscono qui Ad aggiornare sulle sue condizioni fisiche è stato il coach Mario Pini: "L'infiammazione aveva influito sull'allenamento nelle scorse settimane. Abbiamo ancora obiettivi importanti davanti a noi, ...

Niente allenamento per il Napoli: quando è prevista la ripresa SpazioNapoli Dalle Dolomiti all’Atlantico Fa niente se non sono riuscita a qualificarmi per le Olimpiadi ... Per qualificarsi alla traversata bisogna aver accumulato 800 miglia di regata e altre 1000 in allenamento certificato sulla barca che ...

Sampdoria, niente relax dopo il Milan: fissata la ripresa in vista dell’Empoli Ecco il comunicato ufficiale diramato dal club doriano. RIPRESA ALLENAMENTI – «Nessun giorno di riposo, c’è la partita con l’Empoli da preparare. Dalla mattinata di domani, lunedì, Marco Giampaolo e ...

