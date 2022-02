Movida a San Lorenzo e Trastevere, controlli a tappeto: pioggia di multe, due locali chiusi (Di domenica 13 febbraio 2022) Ancora controlli a Roma, questa volta nell’occhio della legge sono finiti alcuni locali della Movida. Le zone controllate sono infatti San Lorenzo e Trastevere: in totale sono sei i locali che hanno ricevuto una sanzione. Le multe hanno avuto un importo pari a un totale di 183mila euro. Tra i vari locali scoperto uno che somministrava alcolici a minori. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 febbraio 2022) Ancoraa Roma, questa volta nell’occhio della legge sono finiti alcunidella. Le zone controllate sono infatti San: in totale sono sei iche hanno ricevuto una sanzione. Lehanno avuto un importo pari a un totale di 183mila euro. Tra i variscoperto uno che somministrava alcolici a minori. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Movida a San Lorenzo e Trastevere, controlli a tappeto: pioggia di multe, due locali chiusi - bikediablo : @romamobilita Quella fra Ponte delle Valli e Nomentana non è rispettata ed auto viaggiano a velocità elevatissime c… - RassegnaZampa : #Roma Mala movida, week end blindato a #Trastevere e #SanLorenzo: rimozioni di auto e agenti sempre in divisa - pierfc : Movida rumorosa come un aereo: nuova causa contro il Comune a San Salvario - IsaMorra : RT @StampaTorino: Movida rumorosa come un aereo: nuova causa contro il Comune a San Salvario -

Ultime Notizie dalla rete : Movida San Torino: Controlli nelle aree della "movida" ...con ordinanza del Questore nelle zone del centro cittadino maggiormente interessate dalla movida, ... I controlli si sono concentrati soprattutto in zona San Salvario e Piazza Vittorio Veneto dove sono ...

Cisternino Merita una visita la Chiesa Madre, intitolata a San Nicola, che custodisce un capolavoro ... con la sua Torre dell'orologio dove si concentra la movida del luogo. Da non perdere a Cisternino: ...

Trani, priore di San Toma disperato: «Questo non è il gabinetto della movida!» - ilgiornaleditrani Radio Bombo Movida a San Lorenzo e Trastevere, controlli a tappeto: pioggia di multe, due locali chiusi Ancora controlli a Roma, questa volta nell’occhio della legge sono finiti alcuni locali della Movida. Le zone controllate sono infatti San Lorenzo e Trastevere: in totale sono sei i locali che hanno ...

Napoli, aggredisce i poliziotti che facevano controlli nella Movida: denunciato Napoli, aggredisce i poliziotti che facevano controlli nella Movida: denunciato titolare di un locale di via san Giovanni Maggiore. Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli ...

...con ordinanza del Questore nelle zone del centro cittadino maggiormente interessate dalla, ... I controlli si sono concentrati soprattutto in zonaSalvario e Piazza Vittorio Veneto dove sono ...Merita una visita la Chiesa Madre, intitolata aNicola, che custodisce un capolavoro ... con la sua Torre dell'orologio dove si concentra ladel luogo. Da non perdere a Cisternino: ...Ancora controlli a Roma, questa volta nell’occhio della legge sono finiti alcuni locali della Movida. Le zone controllate sono infatti San Lorenzo e Trastevere: in totale sono sei i locali che hanno ...Napoli, aggredisce i poliziotti che facevano controlli nella Movida: denunciato titolare di un locale di via san Giovanni Maggiore. Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli ...