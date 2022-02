Manila Nazzaro | Miriana Trevisan e i messaggi in codice | L’accaduto VIDEO

Advertising

361_magazine : - tzsoempire : RT @mqvrii_: N: “di chi è quello?' M: di jessica N: stiri le cose proprio di tutti M: Jessica se lo merita MANILA NAZZARO #jerù #jessvip… - Ivylovesmason : RT @mqvrii_: N: “di chi è quello?' M: di jessica N: stiri le cose proprio di tutti M: Jessica se lo merita MANILA NAZZARO #jerù #jessvip… - johnnysalvami : RT @mqvrii_: N: “di chi è quello?' M: di jessica N: stiri le cose proprio di tutti M: Jessica se lo merita MANILA NAZZARO #jerù #jessvip… - filippo98894953 : carissima, #MirianaTrevisan e #manila ormai siete state sgamate #gfvip che dobbiamo fare ancora tacere?? -

Ultime Notizie dalla rete : Manila Nazzaro

Completano questa nostra panoramica la vittoria nel 1999 della pugliese, della veneta Eleonora Pedron (2002), seguita dalla siciliana Francesca Chillemi (2003) e nel 2008 da Miriam ...Questa volta, filmata dalle telecamere del Grande Fratello Vip , è stata beccata con le dita nella marmellata insieme a. Miriana einfrangono il regolamento del GF Vip Miriana ...Manila Nazzaro e Miriana Trevisan si confrontano attraverso messaggi in codice: ecco cos’è accaduto in Casa nelle ultime ore A poche ore dalla diretta della nuova puntata Manila Nazzaro e Miriana ...La notizia, in realtà, non doveva essere diffusa, ma Manila Nazzaro si è lasciata sfuggire questa informazione, parlando con gli altri inquilini, dopo che la settimana scorsa anche Katia Ricciarelli ...