Manchester United | Owen affossa Maguire | «È imbarazzante»

(Di domenica 13 febbraio 2022) L’ex attaccante inglesehato il difensore delMichael, ex attaccante inglese, in una intervista a Premier League Productions hato il difensore del. LE PAROLE – «Ho temuto per lui in diverse occasioni. E’ stato. Il vero problema è la mancanza di velocità e agilità. Non ha ritmo e quando un avversario lo punta hai paura di vedere cosa proverà a fare. Pensi che voglia provare a riscattarsi ma poi finirà per rischiare di combinare qualcosa. Ripeto, l’abbiamo detto più volte: la mancanza di ritmo è il vero problema». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

chendex_255 : @shongokid @LadyTwinker ?????? Daah Manchester chendex United itaniua - Onestidal2007 : @gasci8 @LucaBellizzi @MustWalter @TheLocketto @juvinsight Lo stipendio di #Pogba è sempre stato lordo 15 milioni d… - infoitsport : Cristiano Ronaldo sputa su un compagno: succede alla fine di Manchester United-Southampton - SteRicciardi : Foto appena pubblicata @ Manchester, United Kingdom - StefanoFrige : RT @GiGiglio99: Ajax Juventus Bayern Manchester United Juventus, non Milan o Inter, eppure fino al confine, strano.. -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

Oggi, secondo la stampa tedesca, sul laterale algerino c'è fortissima la concorrenza delSecondo quanto riporta 'L'Equipe', infatti, la capolista non ha intenzione di offrire il rinnovo di contratto all'ex. Una situazione che aprirebbe la porta a nuovi scenari, anche in ...Michael Owen, ex attaccante inglese, in una intervista a Premier League Productions ha affossato il difensore del Manchester United Maguire. LE PAROLE – «Ho temuto per lui in diverse occasioni. E’ ...Anche contro il Southampton ieri in campionato l'attaccante portoghese non è riuscito a sbloccarsi Il 2022 del Manchester United, nonostante l'arrivo a fine novembre in panchina di Rangnick, non è ...