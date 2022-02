La “marcia su Roma” dei No vax il 14 febbraio, nelle chat di Telegram le regole per sfuggire ai controlli (Di domenica 13 febbraio 2022) Sarebbero dovuti essere due giorni di protesta, ma il prefetto Matteo Piantedosi ha imposto lo stop al raduno ai pratoni del Vivaro previsto per oggi, 13 febbraio. Un meeting che avrebbe consentito ai manifestanti di incontrarsi alle porte di Roma un giorno prima di entrare nel cuore della Capitale, al Circo Massimo, per l’ennesimo sit-in No vax. «La resistenza contro la dittatura sanitaria», scrivono gli organizzatori, sarà chiamata a «bloccare Roma». Le autorità sono in stato di allerta: le strade di accesso alla Capitale e le zone sensibili sono monitorate costantemente dalle forze dell’ordine. Poliziotti e carabinieri a cavallo controllano la via dei Laghi, gli stessi pratoni del Vivaro e, in generale, i caselli autostradali sono tenuti sotto stretta osservazione. Preoccupano infatti i movimenti dei No vax che da tutta Italia e ... Leggi su open.online (Di domenica 13 febbraio 2022) Sarebbero dovuti essere due giorni di protesta, ma il prefetto Matteo Piantedosi ha imposto lo stop al raduno ai pratoni del Vivaro previsto per oggi, 13. Un meeting che avrebbe consentito ai manifestanti di incontrarsi alle porte diun giorno prima di entrare nel cuore della Capitale, al Circo Massimo, per l’ennesimo sit-in No vax. «La resistenza contro la dittatura sanitaria», scrivono gli organizzatori, sarà chiamata a «bloccare». Le autorità sono in stato di allerta: le strade di accesso alla Capitale e le zone sensibili sono monitorate costantemente dalle forze dell’ordine. Poliziotti e carabinieri a cavallo controllano la via dei Laghi, gli stessi pratoni del Vivaro e, in generale, i caselli autostradali sono tenuti sotto stretta osservazione. Preoccupano infatti i movimenti dei No vax che da tutta Italia e ...

