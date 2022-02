Jasmine Carrisi a ruota libera su Loredana Lecciso | “Di mia madre cambierei…”

Advertising

infoitcultura : Jasmine Carrisi, il rapporto con Loredana Lecciso: “Cosa cambierei di mamma” - infoitcultura : Jasmine Carrisi, il volto nascosto di mamma Loredana Lecciso: tutti sconvolti - LadyNews_ : #JasmineCarrisi su #LoredanaLecciso: 'Mi ha trasmesso una mentalità paranoica' - maryalessia : @IlCantanteRai1 #lalumaca sono albano e jasmine carrisi #IlCantanteMascherato - infoitcultura : Jasmine Carrisi fa impazzire i fan, “Non guardate lì…”: Al Bano è sconvolto -

Ultime Notizie dalla rete : Jasmine Carrisi

ha rivelato in una lunga intervista rilasciata a Barbara Fabbroni che sua madre, la showgirl ed ex giornalista pubblicista Loredana Lecciso, le ha trasmesso una mentalità paranoica. La ...parla del rapporto con i genitori. ' Essere figlia d'arte mi dà una mano per tanti aspetti sebbene comporti tantissimi pregiudizi', sottolinea la 20enne in una lunga intervista a ...La figlia della Lecciso e di Al Bano ha deciso di confessare alcuni aneddoti circa il suo rapporto con i genitori. Ecco cosa ha detto La ventunenne di Cellino San Marco ha già debuttato all’interno ...Jasmine Carrisi comunica ai fan un drastico cambiamento con una foto in posa da star: come hanno reagito alla scelta i genitori? Per il resto Jasmine attira la curiosità dei media per riflesso, come ...