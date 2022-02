Il ministro Giorgetti dice che il superbonus ha drogato l’edilizia (Di domenica 13 febbraio 2022) Sostiene che il bonus per le ristrutturazioni abbia contribuito a far salire i prezzi dei materiali e causato un aumento dell'inflazione Leggi su ilpost (Di domenica 13 febbraio 2022) Sostiene che il bonus per le ristrutturazioni abbia contribuito a far salire i prezzi dei materiali e causato un aumento dell'inflazione

