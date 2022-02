I 118 anni di Suor André: ma sono stufa di vivere (Di domenica 13 febbraio 2022) Francia, la festa con un bicchiere di Porto e una torta. "Il segreto della mia longevità? Le preghiere e una tazza di cioccolata calda tutti i giorni" Leggi su quotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Francia, la festa con un bicchiere di Porto e una torta. "Il segreto della mia longevità? Le preghiere e una tazza di cioccolata calda tutti i giorni"

Advertising

Corriere : Compie 118 anni suor André, la religiosa più anziana del mondo: «Dio non mi lascia andare via» - Agenzia_Ansa : VIDEO | I 118 anni di Suor Andrè, la donna più anziana d'Europa #ANSA - ileniaquarta_ : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | I 118 anni di Suor Andrè, la donna più anziana d'Europa #ANSA - mikedells : RT @ElioLannutti: Compie 118 anni suor André, la religiosa più anziana del mondo: «Dio non mi lascia andare via» - Piergiulio58 : Francia, compie 118 anni suor André: è la religiosa più anziana del mondo. «Dio non mi lascia andare»-… -