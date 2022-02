Hockey su pista | Serie A 2022 | Bassano supera 5-2 Montebello e si riprende il secondo posto

Leggi su oasport

(Di domenica 13 febbraio 2022) Si è completata con il posticipo tra Ubrokere Tierre Chimicala diciottesima giornata dellaA disu, in cui Federico Ambrosio e compagni si sono ripresi ilalle spalle del Trissino, con il punteggio di 5-2. Il bomber ci ha messo poco più di un minuto per sbloccare il punteggio, raddoppiando poi al 9?, prima del 3-0 siglato da Marc Coy, autore anche della quarta rete, prima della marcatura di Nuno Soares, per il 4-1 con cui si è tornati negli spogliatoi. Nella ripresa Samuele Muglia ha segnato il 5-1 che ha messo in ghiaccio i tre punti, mentre prima della sirena c’è stato tempo per un’altra rete, questa volta da parte del, messa a segno da Juan Fariza, per il 5-2 che ...