Del Genio punge Spalletti | “Cose poco chiare Nessuno ha fatto una domanda | doveva spiegare”

Paolo Del Genio commenta Napoli-Inter, gara terminata in pareggio e che mette i nerazzurri in vantaggio negli scontri diretti. Ora ne possono approfittare Milan e Juventus per la corsa scudetto. Paolo Del Genio a Tele A si rammarica per il pareggio della squadra di Spalletti e dice: "Prima della partita se mi avessero detto che il Napoli avrebbe preso un punto non lo avrei rifiutato. Ma visto com'è andato in match c'è qualche rammarico. C'è la sensazione che il Napoli avrebbe potuto fare di più per vincere la partita. Ho tanta stima di Spalletti, ma sinceramente alcune cose mi sembrano poco chiare". Napoli-Inter: le scelte di Spalletti. Secondo Del Genio il tecnico del Napoli ha sbagliato qualche cambio.

