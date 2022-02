Cristante salva la Roma nel finale | gol | emozioni e papera di Rui Patricio contro il Sassuolo

(Di domenica 13 febbraio 2022) Le attese della vigilia sono state rispettate. E’ stata una bella partita tra, sfida valida per la 25esima giornata del campionato di Serie A. Si sono affrontate due squadre che non rinunciano a giocare, anche oggi hanno confermato le caratteristiche offensive. Già il primo tempo regala tante occasioni da gol, il protagonista è l’arbitro che annulla due gol. Alla fine del primo tempo arriva il vantaggio dei giallorossi: calcio di rigore e Abraham non sbaglia. Il secondo tempo si apre con un episodio che svolta la partita: gravissimo errore di Rui, ladell’estremo difensore firma il pareggio. Laci prova alla ricerca del nuovo vantaggio, ma il nuovo marcatore è Traore, autore di una prestazione di altissimo livello. Al 78? l’espulsione di Ferrari e il forcing della ...

All.: Dionisi ROMA (3 - 5 - 2): Rui Patricio; Mancini (77' Maitland - Niles), Smalling, Kumbulla; Karsdorp (83' Perez), Pellegrini, Oliveira (68'), Mkhitaryan, Vina (77' Veretout); Felix (...Sorrentino) Rui Patricio 6.5; Mancini 5.5, Smalling 5, Ibanez 5 ( 46' st Kumbulla 6); Karsdorp 5.5, Veretout 4.5 (70' st5), Oliveira 5 (70' st Pellegrini 5), Vina 5 ( 77' st El Shaarawy sv)...Proprio nell'istante finale di gara, calcio d'angolo ben battuto da Veretout e colpo di testa di Cristante che salva Mourinho e fa rammaricare la truppa di Dionisi, che l'aveva ribaltata dopo ...Al 73' lo stesso Traoré completa la rimonta, poi Ferrari lascia i suoi in 10 per doppio giallo e in pieno recupero pareggia Cristante.