Covid | la discesa continua | gli ospedali si svuotano ma ancora 191 morti

(Di domenica 13 febbraio 2022) Sono 51.959 i nuovi positivi al- 19 nelle ultime 24 ore in Italia, a fronte di 462.881 tamponi. Isono 191. Il tasso di positivitàquindi ad aumentare, è pari all'11,2%, in ...

Un dato che conferma il trend indei nuovi casi, che continuano a ridursi di quasi un terzo ... Leggi Anche Vaccino, studio Iss su proteina comune a tutte le varianti: 'Protezione duratura,...ROMA - Sono 51.959 i nuovi casi diin Italia per 462.881 tamponi tra molecolari e antigenici e 191 decessi. Il tasso di ... Continua ladelle ospedalizzazioni : ammontano a 1.190 le terapie ...Settantadue edizioni segnate da picchi di attenzione collettiva, gli anni Sessanta in particolare, e da una curva discendente che a un certo punto ... Lo scorso anno, in una edizione segnata dal Covid ...I pazienti Covid in terapia intensiva sono invece 1.190 ... Un dato che conferma il trend in discesa dei nuovi casi, che continuano a ridursi di quasi un terzo di settimana in settimana (la scorsa si ...