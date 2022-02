Covid, contagi ancora in calo. Nelle ultime ore 51.959 nuovi positivi e 191 decessi (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma – Sono 51.959 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri 62.231) a fronte di 462.881 tamponi effettuati su un totale di 180.698.558 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute.Nelle ultime 24 ore sono stati 191 i decessi (ieri 269), che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 151.015. Con quelli di oggi diventano 12.105.675 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 1.638.673 (-56.941), 1.621.423 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 16.060 di cui 1.190 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 10.315.987 con un incremento di 109.095 unità Nelle ultime 24 ore.La regione con il maggior numero di nuovi casi ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma – Sono 51.959 icasi diin Italia (ieri 62.231) a fronte di 462.881 tamponi effettuati su un totale di 180.698.558 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute.24 ore sono stati 191 i(ieri 269), che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 151.015. Con quelli di oggi diventano 12.105.675 i casi totali diin Italia. Attualmente isono 1.638.673 (-56.941), 1.621.423 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 16.060 di cui 1.190 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 10.315.987 con un incremento di 109.095 unità24 ore.La regione con il maggior numero dicasi ...

