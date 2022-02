Cagliari | Pavoletti | «Punto che pesa | abbiamo reagito alla grande»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 febbraio 2022) Le dichiarazioni di Leonardoal termine di Empoli-. L’attaccante ha così analizzato il pareggio Leonardo, intervenuto ai microfoni di Dazn, ha commentato il pareggio ottenuto in Empoli–. PAREGGIO – «È unimportante. A parte i primi dieci minuti in cui eravamo padroni del campo, ci siamo smarriti con l’infortunio di Lovato e la sostituzione dell’arbitro che ci ha fatto perdere ritmo. Vari eventi che hanno portato l’Empoli a prendere fiducia e a metterci in difficoltà. Siamo stati bravi a prenderne solo uno, a portare la partita finofine.tanta qualità: chi gioca, chi entra, può risolverla e fare gol in qualsiasi momento. Siamo stati bravi a riprenderci». LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU ...