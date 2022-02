Torino | No Green Pass in corteo a piazza Castello | il battibecco con l’artista di strada che ha diffuso il verso della pecora video

(Di sabato 12 febbraio 2022) In, a, dove come ogni sabato si sono ritrovati i Noper partire in, oggi è successo qualcosa di di: mentre i manifestanti contro il certificato verde iniziavano a sfilare, un artista diha messo nelle casse il. Loro, in risposta, gli hanno staccato l’attrezzatura e lo hanno accerchiato: “Lasei tu”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Una quarantina di persone si sono presentate stamani adavanti alla stazione dei Carabinieri Po Vanchiglia per presentare una denuncia contro le autorità governative per la gestione dell' emergenza Covid. L'iniziativa è stata lanciata attraverso ...entrata in un bar di Luserna San Giovanni senzapass e mascherina indosso. Quando il barista le ha chiesto di lasciare il locale, la donna, residente in zona, ha iniziato a protestare, rivolgendosi anche ai clienti, e sono dovuti intervenire ...Scritte minaccia di morte contro il Capo del Governo Mario Draghi sono comparse in via Torino. Con vernice a spray ... usato mille volte dai no Green Pass e dai no vax durante le manifestazioni ...Singolare iniziativa stamattina a Torino, dove una cinquantina di persone ... L'iniziativa e' stata promossa in una delle tante chat no green pass, dove i promotori hanno anche allegato un ...