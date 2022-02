Terminate le riprese di Better Call Saul 6, il saluto di Bob Odenkirk e Rhea Seehorn (Di sabato 12 febbraio 2022) Le riprese di Better Call Saul 6 sono ufficialmente concluse. Con un po’ di amarezza e malinconia, lo spin-off prequel di Breaking Bad chiude i battenti. A dirgli addio è il suo protagonista, Bob Odenkirk, che ha vestito i panni dell’avvocato Saul Goodman anche nello show madre. Tutto è iniziato nel 2014, un anno dopo la conclusione di Breaking Bad, con la nascita del suo spin-off incentrato su una delle figure più emblematiche e affascinanti, che per cinque stagioni hanno assistito come spettatori all’ascesa e declino di Walter White. “Ieri un’incredibile troupe di persone ha finito di girare Better Call Saul ad Albuquerque, New York”, ha scritto Odenkirk su Instagram, pubblicando una foto dal set insieme alla ... Leggi su optimagazine (Di sabato 12 febbraio 2022) Ledi6 sono ufficialmente concluse. Con un po’ di amarezza e malinconia, lo spin-off prequel di Breaking Bad chiude i battenti. A dirgli addio è il suo protagonista, Bob, che ha vestito i panni dell’avvocatoGoodman anche nello show madre. Tutto è iniziato nel 2014, un anno dopo la conclusione di Breaking Bad, con la nascita del suo spin-off incentrato su una delle figure più emblematiche e affascinanti, che per cinque stagioni hanno assistito come spettatori all’ascesa e declino di Walter White. “Ieri un’incredibile troupe di persone ha finito di giraread Albuquerque, New York”, ha scrittosu Instagram, pubblicando una foto dal set insieme alla ...

Advertising

Alis74809838 : È uscita la locandina di Sandokan la prescelta sembra Blanca Suarez Sarà vero? Staremo a vedere intanto le ripres… - Angy_b_96 : RT @Figlie_EXO: [NEWS] Le riprese del film 'Secret' con D.O. e Won Jina sono ufficialmente terminate #EXO #weareoneEXO @weareoneEXO https:… - park__heli__won : RT @Figlie_EXO: [NEWS] Le riprese del film 'Secret' con D.O. e Won Jina sono ufficialmente terminate #EXO #weareoneEXO @weareoneEXO https:… - Figlie_EXO : [NEWS] Le riprese del film 'Secret' con D.O. e Won Jina sono ufficialmente terminate #EXO #weareoneEXO @weareoneEXO - MonicaSpizzico : RT @InfoAtac: #info #atac - Terminate le riprese cinematografiche in via Oslavia, ?? linee 69D-280-301-628, ripristinate sul normale percors… -