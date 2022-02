Roma, violano le norme anti-Covid e vendono alcolici fuori orario: multe per 8 locali, scattano le chiusure (Di sabato 12 febbraio 2022) E’ arrivato il weekend e, come sempre, sono arrivati anche i controlli puntuali delle forze dell’Ordine e dei poliziotti che continuano senza sosta le verifiche predisposte dalla Questura di Roma in quelle zone note per la ‘movida’. Controlli per valutare sì il rispetto delle norme anti-Covid e per contrastare gli assembramenti, ma anche per verificare la regolarità delle attività commerciali, che devono rispettare la chiusura delle 22 imposta con ordinanza dal sindaco Roberto Gualtieri. Leggi anche: ‘Mala movida’ a Roma, al lavoro senza mascherina e minimarket aperti oltre le 22: maxi multe e chiusi 4 locali Controlli a Roma: locali chiusi e sanzioni Gli agenti in borghese dei commissariati, in sinergia con i “Falchi” della squadra ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 12 febbraio 2022) E’ arrivato il weekend e, come sempre, sono arrivati anche i controlli puntuali delle forze dell’Ordine e dei poliziotti che continuano senza sosta le verifiche predisposte dalla Questura diin quelle zone note per la ‘movida’. Controlli per valutare sì il rispetto dellee per contrastare gli assembramenti, ma anche per verificare la regolarità delle attività commerciali, che devono rispettare la chiusura delle 22 imposta con ordinanza dal sindaco Roberto Gualtieri. Leggi anche: ‘Mala movida’ a, al lavoro senza mascherina e minimarket aperti oltre le 22: maxie chiusi 4Controlli achiusi e sanzioni Gli agenti in borghese dei commissariati, in sinergia con i “Falchi” della squadra ...

