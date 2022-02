Advertising

Nazione_Pisa : Ripresi i lavori di Palazzo Tabucchi a Vecchiano - AdornatoAntonio : RT @romatoday: La preferenziale su via #Portuense vede la luce e sarà prolungata verso Corviale - cilentonotizie : Castellabate, ripresi i lavori al porto di San Marco - InfoCilentoWeb : Ripresi i lavori al porto di San Marco di Castellabate #Cilento #CilentoNotizie - romatoday : La preferenziale su via #Portuense vede la luce e sarà prolungata verso Corviale -

Ultime Notizie dalla rete : Ripresi lavori

ilmattino.it

INTERVENTI - "Gli interventi sonoa pieno ritmo, dopo un periodo di stop dovuto alle problematiche inerenti la pandemia. Nello specifico negli ultimi giorni sono stati eseguitiper la ...eranoin mattinata con il dibattito animato dai delegati e dai segretari delle diverse categorie. Ha partecipato anche l'assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto ...INTERVENTI - "Gli interventi sono ripresi a pieno ritmo, dopo un periodo di stop dovuto alle problematiche inerenti la pandemia. Nello specifico negli ultimi giorni sono stati eseguiti lavori per la ...Il sindaco Alderigi torna ad aggiornare sui lavori del ponte di Calcinaia. Se i controlli saranno positivi, non dovrebbe mancar molto al via libera. Sono inoltre in corso la pulizia accurata della ...