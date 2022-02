Rampelli: “Ora è tutto chiaro, Altavilla era uno sceriffo per contratto. Doveva svendere Alitalia” (Di sabato 12 febbraio 2022) “Alitalia è stata fatta fallire ‘whatever it costs’. Ita sta per essere privatizzata nonostante la necessità di mantenere una compagnia di bandiera italiana e nonostante gli italiani abbiano sborsato 3 miliardi di euro”. Lo dichiara il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. “Abbiamo dovuto subire le intemperanze di un presidente esecutivo di Ita – prosegue Rampelli – in perenne polemica con il Parlamento, ora si capisce perché. Altavilla Doveva fare lo sceriffo per contratto, il suo compito era svendere, non risanare e valorizzare. Ora che, senza prima aver irrobustito e rilanciato la nuova azienda, ci si affretta a cederne le quote quando non è ancora commercialmente appetibile il gioco è smascherato”. LEGGI ANCHE Alitalia, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 febbraio 2022) “è stata fatta fallire ‘whatever it costs’. Ita sta per essere privatizzata nonostante la necessità di mantenere una compagnia di bandiera italiana e nonostante gli italiani abbiano sborsato 3 miliardi di euro”. Lo dichiara il vicepresidente della Camera, Fabio. “Abbiamo dovuto subire le intemperanze di un presidente esecutivo di Ita – prosegue– in perenne polemica con il Parlamento, ora si capisce perché.fare loper, il suo compito era, non risanare e valorizzare. Ora che, senza prima aver irrobustito e rilanciato la nuova azienda, ci si affretta a cederne le quote quando non è ancora commercialmente appetibile il gioco è smascherato”. LEGGI ANCHE, ...

