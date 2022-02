Raimondo Todaro e Francesca Tocca a C’è Posta per Te insieme dopo il terremoto Valentin (Di sabato 12 febbraio 2022) Raimondo Todaro e Francesca Tocca a C’è Posta per Te. Il video che annuncia la presenza della coppia di ballerini nel programma di Maria de Filippi li vede entrare in studio mano nella mano, felici e sorridenti come se nella loro vita mai niente sia cambiato. Il people show di Canale5 riparte questa sera dopo la pausa sanremese e lo fa proprio con i due pronti a diventare la sorpresa di qualcuno nascondendosi dietro la busta. Non sappiamo ancora che tipo di storia ascolteremo e se dall’altra parte ci sarà una giovane amante della danza o del talent show di Canale5, ma quello che è certo è che gli occhi saranno puntati sui due ospiti. Da una parte c’è chi non conosce Raimondo Todaro e Francesca Tocca come coppia, ... Leggi su optimagazine (Di sabato 12 febbraio 2022)a C’èper Te. Il video che annuncia la presenza della coppia di ballerini nel programma di Maria de Filippi li vede entrare in studio mano nella mano, felici e sorridenti come se nella loro vita mai niente sia cambiato. Il people show di Canale5 riparte questa serala pausa sanremese e lo fa proprio con i due pronti a diventare la sorpresa di qualcuno nascondendosi dietro la busta. Non sappiamo ancora che tipo di storia ascolteremo e se dall’altra parte ci sarà una giovane amante della danza o del talent show di Canale5, ma quello che è certo è che gli occhi saranno puntati sui due ospiti. Da una parte c’è chi non conoscecome coppia, ...

Valenti37659542 : RT @Quellochetutti1: Tantissimo sostegno per Mattia dopo l'uscita dalla scuola?? Ecco cosa hanno detto Raimondo Todaro, Giulia Stabile e gl… - Quellochetutti1 : Tantissimo sostegno per Mattia dopo l'uscita dalla scuola?? Ecco cosa hanno detto Raimondo Todaro, Giulia Stabile e… - Amici21_danza : Raimondo però ha una buona notizia per lui: a settembre ci sarà un banco per lui. Siete contenti??? #Amici21… - AuryAury8 : @MattiaZenzola Ti vogliamo bene pure noi! Pensa il lato bello della cosa, che Settembre sarai di nuovo con noi.… - infoitcultura : Amici 21, Mattia Zenzola lascia la scuola in lacrime. La promessa di Raimondo Todaro -