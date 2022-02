Napoli-Inter, Koulibaly in lievissimo vantaggio su Juan Jesus. Anguissa in panchina (Di sabato 12 febbraio 2022) L’unico dubbio che ha Luciano Spalletti in merito alla formazione da schierare oggi contro l’Inter è se impiegare o meno Kalidou Koulibaly titolare. Lo ha detto anche ieri in conferenza stampa: sarebbe fare un torto a chi ha sostituito il senegalese, degnamente, durante la sua assenza per la Coppa d’Africa. Il Corriere dello Sport dà comunque Kalidou favorito su Jesus e dà qualche informazione sulla possibile formazione scelta dal tecnico del Napoli. Anguissa, anche lui tornato negli ultimi giorni, dovrebbe partire dalla panchina. “L’unica perplessità in un ritiro in cui sembra che la formazione sia scolpita tra le pareti delle stanze dell’albergo resta dunque quella, con Koulibaly in lievissimo e neanche percettibile vantaggio su ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 febbraio 2022) L’unico dubbio che ha Luciano Spalletti in merito alla formazione da schierare oggi contro l’è se impiegare o meno Kalidoutitolare. Lo ha detto anche ieri in conferenza stampa: sarebbe fare un torto a chi ha sostituito il senegalese, degnamente, durante la sua assenza per la Coppa d’Africa. Il Corriere dello Sport dà comunque Kalidou favorito sue dà qualche informazione sulla possibile formazione scelta dal tecnico del, anche lui tornato negli ultimi giorni, dovrebbe partire dalla. “L’unica perplessità in un ritiro in cui sembra che la formazione sia scolpita tra le pareti delle stanze dell’albergo resta dunque quella, conine neanche percettibilesu ...

