Motomondiale | test Mandalika | Marini il più veloce nella seconda giornata

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Luca Marini, in sella alla Ducati, fa registrare il miglior tempo nella seconda giornata di test della MotoGp sul circuito indonesiano di Mandalika. Il fratello di Valentino Rossi ferma i cronometri sul tempo di 1'31"289 (record della pista) precedendo gli spagnoli Marc Marquez (Honda - 1'31"481) e Maverick Vinales (Aprilia - 1'31"516). Quarto posto per la migliore delle Yamaha, quella del campione del mondo francese Fabio Quartararo (1'31"564) che si lascia alle spalle la Suzuki dello spagnolo Joan Mir (1'31"586).

