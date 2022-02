Morata, la Juventus prepara l’offerta per l’Atletico Madrid (Di sabato 12 febbraio 2022) I bianconeri puntano a riscattare Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. Per il calciatore la Juventus vorrebbe uno sconto Dusan Vlahovic sembrerebbe essersi già integrato bene e il suo rendimento sta condizionando anche quello di altri giocatori. Siamo solo agli inizi di questa sua avventura, ma l’influsso positivo della sua presenza in rosa sembrerebbe aver condizionato anche L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 12 febbraio 2022) I bianconeri puntano a riscattare Alvarodal. Per il calciatore lavorrebbe uno sconto Dusan Vlahovic sembrerebbe essersi già integrato bene e il suo rendimento sta condizionando anche quello di altri giocatori. Siamo solo agli inizi di questa sua avventura, ma l’influsso positivo della sua presenza in rosa sembrerebbe aver condizionato anche L'articolo

Advertising

GiovaAlbanese : ?? Anche un coro per #Morata, durante la sua uscita dal campo. #JuveVerona #Juventus - forumJuventus : Formazioni #JuveVerona ore 20,45.GdS: 'Allegri verso il 4-3-3 con il tridente d'attacco Dybala, Vlahovic e Morata.… - gilnar76 : Ultimissime Juve: dietrofront Dybala, cambia il futuro di Morata? #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - gilnar76 : Calciomercato Juve, spunta una soluzione per Morata: garantisce Simeone #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - Tiarossi2 : RT @forumJuventus: #AtalantaJuve, domani ore 20,45. Probabili formazioni GdS: 'Sarà ancora tridente con Dybala, Vlahovic e Morata in attacc… -