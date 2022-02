Milan: Florenzi da vice-Theo e il ritorno di Tomori, ecco la probabile formazione contro la Samp (Di sabato 12 febbraio 2022) Florenzi da vice Hernandez e il ritorno di Tomori al centro della difesa. Sono queste le principali novità di formazione del Milan, che... Leggi su calciomercato (Di sabato 12 febbraio 2022)daHernandez e ildial centro della difesa. Sono queste le principali novità didel, che...

Advertising

sportli26181512 : Milan: Florenzi da vice-Theo e il ritorno di Tomori, ecco la probabile formazione contro la Samp: Florenzi da vice… - sportli26181512 : Probabile formazione Milan: Kessie out, Florenzi adattato a sinistra: Dopo la clamorosa vittoria nel derby in campi… - sportli26181512 : Probabile formazione Milan: Kessie out, Florenzi adattato a sinistra: Dopo la clamorosa vittoria nel derby in campi… - ferngasp : RT @MilanNewsit: Probabile formazione Milan: Kessie out, Florenzi adattato a sinistra - MilanNewsit : Probabile formazione Milan: Kessie out, Florenzi adattato a sinistra -