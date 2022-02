Mihajlovic: «Mai visto un rigore così in 40 anni. Ci serve più coraggio» (Di sabato 12 febbraio 2022) . Le parole del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, dopo la gara contro la Lazio è intervenuto ai microfoni di DAZN, ecco le sue parole: GARA- «Diciamo che il primo tempo è stato molto equilibrato, abbiamo preso gol su un rigore mai visto in 40 anni di carriera. Nella ripresa abbiamo giocato meglio ma abbiamo preso due reti in contropiede. Abbiamo fatto malissimo nelle marcature preventive, il primo tempo è stato uguale alla gara di andata. Purtroppo nelle uniche due occasioni del secondo tempo hanno segnato e hanno vinto. Non eravamo sereni e lucidi sbagliando tanto tecnicamente». MOMENTO DEL BOLOGNA- «Sicuramente i risultati di gennaio non ci aiutano molto, dobbiamo avere più coraggio per vincere. Cercheremo di rimanere calmi e allenarci come stiamo facendo. Dobbiamo migliorare la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 febbraio 2022) . Le parole del tecnico del Bologna Sinisa, dopo la gara contro la Lazio è intervenuto ai microfoni di DAZN, ecco le sue parole: GARA- «Diciamo che il primo tempo è stato molto equilibrato, abbiamo preso gol su unmaiin 40di carriera. Nella ripresa abbiamo giocato meglio ma abbiamo preso due reti in contropiede. Abbiamo fatto malissimo nelle marcature preventive, il primo tempo è stato uguale alla gara di andata. Purtroppo nelle uniche due occasioni del secondo tempo hanno segnato e hanno vinto. Non eravamo sereni e lucidi sbagliando tanto tecnicamente». MOMENTO DEL BOLOGNA- «Sicuramente i risultati di gennaio non ci aiutano molto, dobbiamo avere piùper vincere. Cercheremo di rimanere calmi e allenarci come stiamo facendo. Dobbiamo migliorare la ...

