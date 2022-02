Insigne: “Napoli di me non ha capito una cosa importante. I cori contro la mia terra mi fanno molto male” (Di sabato 12 febbraio 2022) Lorenzo Insigne rivela un retroscena sul rapporto con Napoli. Il capitano degli azzurri giura amore alla città e al popolo napoletano. Lorenzo Inisgne a fine campionato terminerà la sua avventura con la maglia del Napoli, ha firmato un contratto faraonico con il Toronto e volerà nella MLS americana. Insigne ha parlato del suo rapporto con Napoli ai microfoni di rivista 11. Il talento di Frattamaggiore parla a tutto tondo di Napoli e del Napoli, rivelando anche il rapporto con i suoi allenatori. Lorenzo Insigne e? nato a Napoli il 4 giugno del 1991. E? entrato nel settore giovanile del Napoli a 13 anni, per poi esordire in prima squadra a 18 anni, nel gennaio 2010, nei minuti finali di una partita giocata a Livorno. ... Leggi su napolipiu (Di sabato 12 febbraio 2022) Lorenzorivela un retroscena sul rapporto con. Il capitano degli azzurri giura amore alla città e al popolo napoletano. Lorenzo Inisgne a fine campionato terminerà la sua avventura con la maglia del, ha firmato un contratto faraonico con il Toronto e volerà nella MLS americana.ha parlato del suo rapporto conai microfoni di rivista 11. Il talento di Frattamaggiore parla a tutto tondo die del, rivelando anche il rapporto con i suoi allenatori. Lorenzoe? nato ail 4 giugno del 1991. E? entrato nel settore giovanile dela 13 anni, per poi esordire in prima squadra a 18 anni, nel gennaio 2010, nei minuti finali di una partita giocata a Livorno. ...

Advertising

DiMarzio : Fabio #Cannavaro parla del @sscnapoli e delle sue chance per lo #scudetto - Gazzetta_it : Insigne: “A Napoli non mi hanno compreso al 100%. E per l’addio di Totti ho pianto” - JacopoVozza : RT @marcolombardi24: DELIRIO azzurro per il #Napoli in ritiro all’Hotel Caracciolo: incontro tra gli Ultras e Insigne e Koulibaly, le immag… - Ilcianfo7 : @loca_acm Insigne gioie e delusioni, se segnava quei rigori che ha sbagliato ora ero primo a +10 dal secondo, invec… - aimenXlewis : RT @Pasquale89G: Lorenzo #Insigne e Kalidou #Koulibaly a colloquio con gli Ultras del #Napoli alla vigilia di #NapoliInter! @Spazio_Napoli… -