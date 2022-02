Galetti | “Kessie ha rifiutato il Tottenham | Milan arrabbiato con lui”

Advertising

calciomercatoit : ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Galetti Kessie

Pianeta Milan

Calciomercato Milan,via ma non all'Inter Franck© LaPresseNon è l'Inter, come raccontato alla CMIT TV dall'esperto di mercato Rudy. Anche i nerazzurri sarebbero spaventati ...Calciomercato Milan,su: 'Inter non in pole'Stando aperò, i nerazzurri non paiono essere in pole per arrivare all'ivoriano: 'L'Inter non è in pole position perché le richieste ...Non è l’Inter, come raccontato alla CMIT TV dall’esperto di mercato Rudy Galetti. Anche i nerazzurri sarebbero spaventati ... Anche nel caso dei blaugrana, le richieste di Kessie potrebbero ...Sembra dalla Ligue 1 la società rossonera vorrebbe prendere anche Sven Botman e Renato Sanches, individuati come ideali sostituti di Alessio Romagnoli e Franck Kessie. I due rossoneri ... Secondo ...