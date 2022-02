Ecco cos' era quell' odore Vanessa Incontrada | disastro sul set | cosa non hanno potuto mandare in onda | Video

(Di sabato 12 febbraio 2022) La miniserie di Canale 5 Fosca Innocenti, con, è uno dei "casi" di questo momento in televisione, sia per gli ascolti ottimi sia per il buon responso della critica. La bella attrice spagnola, amatissima dal pubblico italiano (d'altronde, è da ormai vent'anni italiana d'adozione) mostra in scena le sue doti recitative, in grado di passare dalla tensione all'ironia senza problemi. E Striscia la notizia le rende omaggio mandando inuna carrellata di gaffe dietro le quinte della fiction: lapsus, strafalcioni, amnesie, imbarazzi vari. Si potrebbe parlare di "fuoco amico", visto che laha condotto Striscia a inizio stagione in coppia con l'attore napoletano Alessandro Siani (senza troppa fortuna, parlando di ascolti e share), ma l'intento è chiaramente ironico e, anzi, affettuoso. Tutte le ...

Advertising

DonBastiano1 : @TataRosiePosie @Gabrigrifo1 Ecco cos’è!! ???? - pasqualevatino : @Daniela46728322 Ecco cos'è....?? - GGando73 : @miciabosio @HoaraBorselli 'siero Parte non corpuscolata del sangue che si separa da questo dopo la coagulazione.'.… - Grand_Battery : @PieroSansonetti Ecco bravo, comincia a nascondere la mano e a specificare che non c'è alcuna macchina del fango, p… - zazoomblog : Delia Duran rischia la squalifica? Ecco cos’è accaduto - #Delia #Duran #rischia #squalifica? -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco cos

Tom's Hardware Italia

'è il Reddito di Base e come si collega al RdC Iniziamo con un chiarimento: il Reddito di Base ... ossia il seguente: Carta acquisti 2022: bonus da 480 euro dall'INPS!come. Altra misura di ...CHE'È L'OLIO DI KARANJA O PONGAMIA E PERCHÉ VIENE PARAGONATO ALL'OLIO DI NEEM Come abbiamo già ...quindi il motivo per cui l' olio di karanja o pongamia è indicato come un toccasana contro ...Spettacoli e Cultura - Celine Dion, cancellate le tappe americane del 'Courage Worl Tour' Il tour mondiale doveva riprendere a marzo , con la data di Denver e poi altre 15 città tra Stati Uniti e ...Le nozze di Figaro raccontate dal regista dell’opera lirica. Ecco come Ivan Stefanutti illustra la vicenda nel libretto per lo spettacolo in scena oggi alle 10 per le scuole e domani ...