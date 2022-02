E-commerce | centinaia di siti intrappolati con il malware

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 12 febbraio 2022) Recentemente è stato scoperto che circa 500di e-sono stati compromessi da hacker che hanno installato uno ‘skimmer’ per carte di credito che ha rubato di nascosto dati sensibili quando i visitatori hanno tentato di effettuare un acquisto. È quanto riporta il sito arstechnica.com. LEGGI ANCHE –> E, che effetti ha avuto la pandemia e in quale direzione vanno gli italiani? Un rapporto pubblicato lo scorso 8 febbraio è solo l’ultimo che coinvolge Magecart, un termine generico dato ai gruppi criminali in competizione che infettano idi e-con ‘skimmer’. Negli ultimi anni, migliaia disono stati colpiti da exploit che li hanno indotti a eseguire codice dannoso. Quando i visitatori inseriscono i dettagli della carta di pagamento durante l’acquisto, ...