Da Ariana Grande a Lily Collins | la vecchia Hollywood nei capelli delle star

Chi fa caso a come funziona il mondo della moda sa bene che gli stili tendono a ripetersi. C'è una sorta di ciclicità, e quello che era un trend molti anni fa può tornare a esserlo ancora e, magari, meglio di prima. Questo vale per gli abiti, ma anche per il make-up e per i capelli. Vi raccomandiamo... French Glossing, i capelli bianchi ora si coprono (se li vuoi coprire) così Lo abbiamo visto anche ultimamente, decine di star dello showbiz mondiale stanno scegliendo per le proprie acconciature hair style della vecchia Hollywood. Una scelta dettata anche dal bisogno di rinnovarsi e riportare in auge look intramontabili ma lasciati un po' nel cassetto. Lo sa bene l'hairstylist delle dive, Gregory Russell, che dalle pagine ...

