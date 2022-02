Chi è il giovane cantante Matteo Romano: “Ho due fratelli gemelli diversi da me” (Di sabato 12 febbraio 2022) Matteo Romano è nato a Cuneo nel 2002 ed è il primo di tre gemelli che però, essendo omozigoti tra di loro, non gli somigliano. Ha cominciato a studiare canto nel 2015 ed ha preso lezioni di pianoforte nella scuola Palcoscenico. Per due anni consecutivi, nel 2018 e nel 2019, ha partecipato al concorso, che si tiene nella provincia piemontese, Netx Talent ed ha vinto, in entrambe le occasioni, il premio come miglior interprete. Quella di Matteo sembra una favola a lieto fine. Tutto è cominciato quasi per gioco, grazie a TikTok. Siamo durante il lockdown quando sul suo profilo carica un ritornello finora inedito. “Ma concedimi un ultimo ballo, un’ultima ora…”, canta in quei pochi secondi, ed è subito un successo. Quel ritornello sin da subito è stato rilanciato da tutti i creator più famosi della piattaforma. Non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 febbraio 2022)è nato a Cuneo nel 2002 ed è il primo di treche però, essendo omozigoti tra di loro, non gli somigliano. Ha cominciato a studiare canto nel 2015 ed ha preso lezioni di pianoforte nella scuola Palcoscenico. Per due anni consecutivi, nel 2018 e nel 2019, ha partecipato al concorso, che si tiene nella provincia piemontese, Netx Talent ed ha vinto, in entrambe le occasioni, il premio come miglior interprete. Quella disembra una favola a lieto fine. Tutto è cominciato quasi per gioco, grazie a TikTok. Siamo durante il lockdown quando sul suo profilo carica un ritornello finora inedito. “Ma concedimi un ultimo ballo, un’ultima ora…”, canta in quei pochi secondi, ed è subito un successo. Quel ritornello sin da subito è stato rilanciato da tutti i creator più famosi della piattaforma. Non ...

