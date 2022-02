ATP Buenos Aires 2022, Lorenzo Sonego soffre e vince contro Fernando Verdasco. L’azzurro in semifinale! (Di sabato 12 febbraio 2022) Vittoria con sofferenza per Lorenzo Sonego sulla terra rossa di Buenos Aires (Argentina). L’azzurro (n.22 del mondo) ha sconfitto nei quarti di finale del torneo argentino lo spagnolo Fernando Verdasco (n.201 del ranking) con il punteggio di 6-4 7-6 (4). Un match in cui il piemontese ha dovuto dar fondo a tutte le sue energie per piegare un Verdasco tornato redivivo dal punto di vista fisico. Il nostro portacolori, dunque, raggiunge il traguardo delle semifinali in attesa di sapere chi tra i due argentini Francisco Cerundolo e Diego Schwartzman sarà il prossimo avversario. Nel primo set Sonego è costretto in apertura ad annullare una pericolosa palla break, messo sotto pressione dai colpi mancini dell’iberico. ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Vittoria con sofferenza persulla terra rossa di(Argentina).(n.22 del mondo) ha sconfitto nei quarti di finale del torneo argentino lo spagnolo(n.201 del ranking) con il punteggio di 6-4 7-6 (4). Un match in cui il piemontese ha dovuto dar fondo a tutte le sue energie per piegare untornato redivivo dal punto di vista fisico. Il nostro portacolori, dunque, raggiunge il traguardo delle semifinali in attesa di sapere chi tra i due argentini Francisco Cerundolo e Diego Schwartzman sarà il prossimo avversario. Nel primo setè costretto in apertura ad annullare una pericolosa palla break, messo sotto pressione dai colpi mancini dell’iberico. ...

