Suicidio assistito, via libera al farmaco per Mario. L’associazione Coscioni: “Svolta storica” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una commissione multidisciplinare dell’Azienda sanitaria dice che è corretto l’uso del Tiopentone, il medicinale chiesto dal 44 enne tetraplegico marchigiano Leggi su lastampa (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una commissione multidisciplinare dell’Azienda sanitaria dice che è corretto l’uso del Tiopentone, il medicinale chiesto dal 44 enne tetraplegico marchigiano

ilpost : Sono stati decisi il farmaco e le modalità di somministrazione per il primo suicidio medicalmente assistito in Ital… - fanpage : #SuicidioAssistito, è stato deciso il farmaco da somministrare a Mario, 43 anni, tetraplegico che da un anno si bat… - eziomauro : Suicidio assistito, deciso il farmaco per Mario - Vignitta55 : RT @EugenioCardi: Svolta epocale nel suicidio assistito. Credo fortemente che sia giusto così. È una decisione che riguarda solo ed unicame… - pierluigiubezio : RT @Zummone: Suicidio assistito, deciso il farmaco per Mario, il marchigiano tetraplegico dopo un incidente stradale -