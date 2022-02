Stop alla quarantena per i positivi asintomatici, cambiano le regole in Italia: ecco da quando (Di venerdì 11 febbraio 2022) Covid. Le regole e le restrizioni, ma soprattutto la quarantena, potrebbero cambiare radicalmente nel nostro Paese a partire dai prossimi mesi. Questo è quanto si riesce ad apprendere dalle fugaci informazioni che di tanto in tanto trapelano dal Palazzo, anche se per il Governo non sarà proprio una passeggiata ottenere un disco verde da parte dell’Iss. A seguito della tempesta pandemica incrementata dalla circolazione di Omicron, ora i dati che provengono dal monitoraggio sono nettamente in miglioramento e diversi sono gli esperti convinti che questa nuova variante possa finalmente sancire il passaggio da pandemia ad endemia. Leggi anche: Roma, rilancia l’attività alberghiera in Via Veneto poi finisce sul lastrico: «Il Covid è stata la scusa, ecco il piano dei locatari “per farmi fuori”» Covid: le misure dure a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 febbraio 2022) Covid. Lee le restrizioni, ma soprattutto la, potrebbero cambiare radicalmente nel nostro Paese a partire dai prossimi mesi. Questo è quanto si riesce ad apprendere dalle fugaci informazioni che di tanto in tanto trapelano dal Palazzo, anche se per il Governo non sarà proprio una passeggiata ottenere un disco verde da parte dell’Iss. A seguito della tempesta pandemica incrementata dcircolazione di Omicron, ora i dati che provengono dal monitoraggio sono nettamente in miglioramento e diversi sono gli esperti convinti che questa nuova variante possa finalmente sancire il passaggio da pandemia ad endemia. Leggi anche: Roma, rilancia l’attività alberghiera in Via Veneto poi finisce sul lastrico: «Il Covid è stata la scusa,il piano dei locatari “per farmi fuori”» Covid: le misure dure a ...

Advertising

fattoquotidiano : Bonus edilizi, proprietari di casa nel limbo dopo lo stop alla cessione dei crediti: “Andiamo avanti con lo scopert… - matteosalvinimi : Lo stop alla vendita di auto #Diesel, prevista entro il 2035 anche se gli ultimi modelli inquinano poco o niente, m… - lucianonobili : Pit stop. Alla fine è toccato anche a me risultare positivo, durante un tampone di controllo, al Covid. Fortunatam… - CorriereCitta : Stop alla quarantena per i positivi asintomatici, cambiano le regole in Italia: ecco da quando - MDX_0x0 : RT @EhmYana: In Europa, e non solo, stanno abbandonando obblighi e restrizioni anti #COVID19. Da noi invece, mentre la narrazione esultata… -