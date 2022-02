Sci alpino, il superG odierno sarebbe stato perfetto per Sofia Goggia. Non era adatto a Brignone e Curtoni (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’Italia esce con le ossa rotte e con tanta delusione dal superG femminile delle Olimpiadi di Pechino 2022. Una delle gare più attese ai Giochi si trasforma in un incubo per la squadra azzurra, con le nostre portacolori che non sono riuscite ad entrare nella zona medaglie (Brignone settima e Curtoni decima), complice anche una pista che ha totalmente sfavorito le italiane. Un tracciato banale, con pochissime curve tecniche, molto breve (non si capisce ancora il motivo di togliere in partenza almeno sei porte rispetto a quello maschile) e con un piano finale che ha annientato ogni speranza azzurra. Le aspettative erano alte e anche motivate dopo una stagione di Coppa del Mondo semplicemente dominante, con sei vittorie in sette gare. Purtroppo in Cina è cambiato completamente tutto e le azzurre da favorite si sono quasi trovate a ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’Italia esce con le ossa rotte e con tanta delusione dalfemminile delle Olimpiadi di Pechino 2022. Una delle gare più attese ai Giochi si trasforma in un incubo per la squadra azzurra, con le nostre portacolori che non sono riuscite ad entrare nella zona medaglie (settima edecima), complice anche una pista che ha totalmente sfavorito le italiane. Un tracciato banale, con pochissime curve tecniche, molto breve (non si capisce ancora il motivo di togliere in partenza almeno sei porte rispetto a quello maschile) e con un piano finale che ha annientato ogni speranza azzurra. Le aspettative erano alte e anche motivate dopo una stagione di Coppa del Mondo semplicemente dominante, con sei vittorie in sette gare. Purtroppo in Cina è cambiato completamente tutto e le azzurre da favorite si sono quasi trovate a ...

