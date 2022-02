Salto con gli sci, Pechino 2022: a Stefan Kraft il salto di allenamento sul trampolino grande, ma nessuno forza (Di venerdì 11 febbraio 2022) Non c’è molto da raccontare, se non che la definizione ideale è di “nascondiglio generale”, per quanto riguarda il salto di allenamento che precede la qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sul trampolino grande. Questo anche in virtù della vicinanza temporale dei due eventi. Stefan Kraft svetta, saltando 127.5 metri, ma fermandosi al punteggio di 65.1 davanti al norvegese Halvor Egner Granerud (132 e 64.3) e al tedesco Markus Eisenbichler (127 e 62.2). Seguono l’austriaco Manuel Fettner (129 e 61.4) e l’altro norge Robert Johansson (124 e 60.8). salto con gli sci, Pechino 2022: Lindvik e Kraft brillano in allenamento ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Non c’è molto da raccontare, se non che la definizione ideale è di “nascondiglio generale”, per quanto riguarda ildiche precede la qualificazione alle Olimpiadi Invernali disul. Questo anche in virtù della vicinanza temporale dei due eventi.svetta, saltando 127.5 metri, ma fermandosi al punteggio di 65.1 davanti al norvegese Halvor Egner Granerud (132 e 64.3) e al tedesco Markus Eisenbichler (127 e 62.2). Seguono l’austriaco Manuel Fettner (129 e 61.4) e l’altro norge Robert Johansson (124 e 60.8).con gli sci,: Lindvik ebrillano in...

