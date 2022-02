Quelle "porte girevoli" di Conte tra politica ed università (Di venerdì 11 febbraio 2022) La sospensione formale della leadership di Giuseppe Conte può riaprire le porte dell'università. La questione sarà dibattuta in Consiglio di Dipartimento il prossimo 22 febbraio. Se per gli studenti l'ex premier deve tornare ad insegnare, c'è chi parla di "porte girevoli" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 11 febbraio 2022) La sospensione formale della leadership di Giuseppepuò riaprire ledell'. La questione sarà dibattuta in Consiglio di Dipartimento il prossimo 22 febbraio. Se per gli studenti l'ex premier deve tornare ad insegnare, c'è chi parla di "

Advertising

apavo75 : RT @ardigiorgio: In attesa di chiudere le porte girevoli tra politica e magistratura con la riforma del #csm, si potrebbe iniziare dal far… - direpuntoit : Dal #14febbraio @pompeii_sites apre le porte delle sue domus, anche quelle in manutenzione o in restauro. - cotrozzi_lisa : @barbarab1974 Di quelle senza porte e finestre - brumas00 : RT @ardigiorgio: In attesa di chiudere le porte girevoli tra politica e magistratura con la riforma del #csm, si potrebbe iniziare dal far… - bellaotero82 : RT @ardigiorgio: In attesa di chiudere le porte girevoli tra politica e magistratura con la riforma del #csm, si potrebbe iniziare dal far… -