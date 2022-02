Pentole con manici sotto il forno? Con questo trucco potrai “infornare” tutte le tue pentole (Di venerdì 11 febbraio 2022) É chiaro che in cucina la parola d’ordine è sperimentare. Ovviamente sperimentando qua e là, tra forni e fornelli, è normale che si possano commettere dei piccoli errori di valutazione. Tuttavia certi errori possono costarci una padella o una pentola intera. Credi che sia eccessivo? Io direi proprio di no! Anzi ti invito a continuare a leggere per scoprire il motivo. Vediamo subito cosa può accadere alla nostra padella a causa della fretta o della distrazione Durante la preparazione di una pietanza può capitare che per non arrestare la cottura dal fornello si porti la pentola in forno. Purtroppo delle volte dimentichiamo con estrema facilità che se i manici della pentola non sono in acciaio possiamo dirle addio dopo qualche minuto visto che l’unico risultato sarà quello di bruciare tutto e di riempire la casa di cattivo odore. Vedi? Un semplice ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 11 febbraio 2022) É chiaro che in cucina la parola d’ordine è sperimentare. Ovviamente sperimentando qua e là, tra forni e fornelli, è normale che si possano commettere dei piccoli errori di valutazione. Tuttavia certi errori possono costarci una padella o una pentola intera. Credi che sia eccessivo? Io direi proprio di no! Anzi ti invito a continuare a leggere per scoprire il motivo. Vediamo subito cosa può accadere alla nostra padella a causa della fretta o della distrazione Durante la preparazione di una pietanza può capitare che per non arrestare la cottura dal fornello si porti la pentola in. Purtroppo delle volte dimentichiamo con estrema facilità che se idella pentola non sono in acciaio possiamo dirle addio dopo qualche minuto visto che l’unico risultato sarà quello di bruciare tutto e di riempire la casa di cattivo odore. Vedi? Un semplice ...

