Multa di 800 euro annullata: il tribunale dà ragione al ristoratore di #Ioapro per la cena con Sgarbi (Di venerdì 11 febbraio 2022) Umberto Carriera vince davanti ai giudici: la cena con Vittorio Sgarbi si poteva fare. Il tribunale civile di Pesaro ha annullato la Multa da 800 euro inflitta dalla polizia al ristoratore per aver fatto cenare trenta persone, tra cui Sgarbi, in pieno lockdown il 15 gennaio 2021. Quella sera, al ristorante la Grande Bellezza di Mombaroccio, il ristoratore, che è tra i fondatore di IoApro, decise di sfidare il divieto organizzando la cena malgrado il Dpcm del 3 dicembre 2020 che imponeva la chiusura dei ristoranti alle 18:00, lasciando l'asporto fino alle 22. Carriera, che era già stato Multato, decise di continuare a protestare contro le chiusure organizzando una serie di cene. Quella del 15 gennaio ...

Ultime Notizie dalla rete : Multa 800 Multa di 800 euro annullata: il tribunale dà ragione al ristoratore di #Ioapro per la cena con Sgarbi Umberto Carriera vince davanti ai giudici: la cena con Vittorio Sgarbi si poteva fare. Il Tribunale civile di Pesaro ha annullato la multa da 800 euro inflitta dalla polizia al ristoratore per aver fatto cenare trenta persone, tra cui Sgarbi, in pieno lockdown il 15 gennaio 2021. Quella sera, al ristorante la Grande Bellezza di ...

Pesaro, il giudice annulla le multe contro Umberto Carriera di 'io Apro' Il giudice Flavia Mazzini ha annullato la multa da 800 euro che gli era stata inflitta il 15 gennaio 2021 per aver tenuto aperto il ristorante la Grande Bellezza di Mombaroccio dopo le 18. Vittorio ...

Covid: giudici, via multa 800 euro a ristoratore IoApro Agenzia ANSA Polizia locale, 5 milioni investiti in sicurezza Un lavoro che ha portato a controllare 55mila veicoli e a multare 800 guidatori trovati al volante con l’assicurazione scaduta, mentre altri 930 sono stati sanzionati per la mancanza della revisione ...

Pesaro, il giudice annulla le multe contro Umberto Carriera di 'io Apro' Il giudice Flavia Mazzini ha annullato la multa da 800 euro che gli era stata inflitta il 15 gennaio 2021 per aver tenuto aperto il ristorante la Grande Bellezza di Mombaroccio dopo le 18. La polizia ...

