**Milano: morto uno degli operai precipitati all'interno del vano ascensore** (Di venerdì 11 febbraio 2022) Milano, 11 feb. (Adnkronos) - E' morto uno dei due operai precipitati con un ascensore da circa 20m di altezza, a Milano. L'uomo, un 55enne, secondo una prima ricostruzione, stava lavorando sul tetto dell'ascensore in un cantiere di viale Monza assieme a un collega quando l'ascensore è precipitato. La dinamica, riferisce Areu, è al vaglio delle forze dell'ordine. Quanto all'altro operaio, nell'impatto ha riportato un trauma al volto, un trauma toracico e un trauma al bacino e a una gamba ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Sul posto sono intervenuti: due automediche, due ambulanze, vigili del fuoco, polizia di Stato, vigili urbani e Procura della Repubblica.

Ultime Notizie dalla rete : **Milano morto Milano, due operai precipitano nel vano di un ascensore: uno è morto, l'altro in condizioni disperate MILANO. Un operaio di 55 anni è morto, un altro di 26 è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Niguarda dopo essere precipitati in un vano ascensore a Milano, mentre stavano lavorando in un ...

Scuola: studenti manifestano a Milano contro alternanza scuola - lavoro e maturità ... dieci, cento, mille occupazioni'' gridano in strada gli studenti di Milano che questa mattina ... Tanti gli slogan dedicati anche a Lorenzo, il ragazzo morto durante l'ultimo giorno di stage di ...

Uomo trovato morto nella piazza dietro l'Esselunga MilanoToday.it Milano, due operai precipitano nel vano di un'ascensore: un morto e un ferito grave Grave incidente sul lavoro a Milano, al civico 2 di viale Monza ... da un'altezza di circa 20 metri mentre montando un ascensore. L'operaio di 55 anni è morto sul colpo mentre il collega di 26 è stato ...

Due operai precipitano in un vano ascensore a Milano Ancora un incidente sul lavoro: a Milano due operai sono precipitati in un vano ascensore. Il bilancio è di un morto e un ferito gravissimo. Secondo una prima ricostruzione i due stavano lavorando nel ...

