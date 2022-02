Milano, incidente sul lavoro coinvolge due operai (Di venerdì 11 febbraio 2022) Gli incidenti rappresentano una spiacevole pagina del mondo lavorativo che continua a ripetersi ogni giorno. Nell’ultimo periodo, poi, hanno ampiamente infiammato l’opinione pubblica, soprattutto in seguito alla prematura scomparsa del diciottenne Lorenzo Parelli, impegnato in uno stage di alternanza scuola-lavoro che si è rivelato per lui fatale. E purtroppo, il suo, non è nemmeno un caso isolato. Anzi, sono molti gli episodi di questo tipo che si verificano in diversi contesti e per i quali si chiede che chi di dovere intervenga in maniera tempestiva. I cittadini, infatti, pretendono giustamente a gran voce che ci siano una maggior supervisione e una più attenta manutenzione affinché situazioni del genere non vengano a riproporsi. Sfortunatamente, però, una tragedia simile è avvenuta proprio oggi a Milano e ha coinvolto due operai. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Gli incidenti rappresentano una spiacevole pagina del mondo lavorativo che continua a ripetersi ogni giorno. Nell’ultimo periodo, poi, hanno ampiamente infiammato l’opinione pubblica, soprattutto in seguito alla prematura scomparsa del diciottenne Lorenzo Parelli, impegnato in uno stage di alternanza scuola-che si è rivelato per lui fatale. E purtroppo, il suo, non è nemmeno un caso isolato. Anzi, sono molti gli episodi di questo tipo che si verificano in diversi contesti e per i quali si chiede che chi di dovere intervenga in maniera tempestiva. I cittadini, infatti, pretendono giustamente a gran voce che ci siano una maggior supervisione e una più attenta manutenzione affinché situazioni del genere non vengano a riproporsi. Sfortunatamente, però, una tragedia simile è avvenuta proprio oggi ae ha coinvolto due. ...

emergenzavvf : ?? #Milano incidente sul lavoro: due operai sono precipitati nel vano ascensore nel cantiere di un palazzo, a viale… - caritas_milano : Ieri Tommaso, il nostro Social Media Manager, è morto in un incidente stradale. Oggi vogliamo ricordarlo solare e… - fanpage : Il bilancio del drammatico incidente sul lavoro è di un morto e un ferito grave - CCISS_Ministero : Milano Via Plinio incidente a Milano Via Plinio dalle 18:02 del 11 febbraio 2022 -