Messias a Mediaset | Non mi sentivo così da tanto tempo Derby? A casa avevo ancora i brividi

... Maignan; Florenzi, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer;, Diaz, Leao; ... sarà visibile in esclusiva su Canale 5 e in streaming suInfinity. Inoltre la diretta testuale ...Sarà possibile vedere Milan - Lazio anche in diretta streaming suInfinity e su... Nel Milan occhio anche a, che con la sua qualità riuscirà probabilmente a mettere in ...In un estratto dell'intervista che uscirà domani ai microfoni Mediaset, Junior Messias ha parlato così delle emozioni dopo il successo nel derby: "Sono sincero: è da tanto che non mi sentivo così ...MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao ... Sarà possibile vedere Milan-Lazio anche in diretta streaming su Mediaset Infinity e su ...