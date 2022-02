Marotta | «Oggi la sostenibilità viene prima dei risultati»

(Di venerdì 11 febbraio 2022) L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppeè intervenuto nella serata di ieri in occasione del lancio della nuova edizione del Programma Executive “Management del Calcio, promosso dal Settore Tecnico della FIGC in collaborazione con SDA Bocconi. Il dirigente ha parlato della sua esperienza accanto a una proprietà straniera nel mondo del calcio. Esperienza che si trova L'articolo

Commenta per primo L'amministratore delegato dell'Inter Beppeè intervenuto al webinar 'Le proprietà straniere nel calcio italiano: opportunità e ... 'la sostenibilità viene prima del ...Le dichiarazioni dell'ad dell'Inter Beppeè intervenuto al webinar del Programma Executive 'Management del calcio in collaborazione con SDA Bocconi School of Management "la sostenibilità ...MONDOLFO. Giro di boa per il Mondolfo Marotta, che nell’ultima giornata del girone di andata, in programma domani, affronterà la Passatempese. Le formazioni sono divise da appena due lunghezze, nel ...Sport - Penso che tutti abbiamo un obiettivo comune, che è quello di proporre un prodotto che sia interessante. Per questo dico che la litigiosità è inutile e dannosa, il mio auspicio è che tutti ...